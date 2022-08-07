Кондиционер загорелся на административном здании в Москве. Видео

Кондиционер загорелся на крыше административного здания в восточном административном округе Москвы по адресу: улица Рудневка, 5. Об этом «360» сообщил источник в оперативных службах.

Возгорание от кондиционера перекинулось на крышу. О причинах возгорания, пострадавших и последствиях на данный момент неизвестно.

Также утром загорелось здание университета МВД в городском округе Истра. Очагом стало электрощитовое помещение. На место выехали спасатели из Москвы, но в итоге их помощь не понадобилась.