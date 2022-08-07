Пожар начался в здании университета МВД в Истре

Загорелось здание университета МВД в городском округе Истра. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Корпус учебного заведения находится поселке Пионерский. На устранение возгорания из Москвы выехали спасатели, две цистерны и одна автолестница, однако помощь столичных структур не понадобилась.

«Было возгорание в электрощитовом помещении. Уже все ликвидировали на территории университета», — заявили «360» в МЧС.

О причинах возгорания, пострадавших и последствиях на данный момент неизвестно.