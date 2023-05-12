Происшествия 12 мая 2023, 10:40 Два пожарных вертолета направили для тушения пожара под Дзержинским Заммэра Москвы Бирюков: на тушение пожара под Дзержинским вылетели два вертолета РИА «Новости»

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Два пожарных вертолета отправились для оказания помощи в тушении огня рядом с городом Дзержинским. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Для оказания помощи при тушении возгорания под Дзержинским направили два вертолета», — сообщил он.

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О пожаре по улице Садовая в Дзержинском стало известно утром в пятницу. В распоряжении «360» появлялись кадры, на которых видно, что огонь охватил огромную гору из резиновых автомобильных покрышек, в небо уходят черные клубы дыма.

Представители главка МЧС по Московской области сообщили, что площадь распространения огня составила 1500 квадратных метров.

Региональная прокуратура уточняла, что покрышки горят на территории предприятия на переработке отходов. Люберецкая городская прокуратура взяла установление причин и обстоятельства пожара под свой контроль.