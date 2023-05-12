Происшествия 12 мая 2023, 09:53 Площадь пожара в Дзержинском увеличилась до 1500 квадратных метров МЧС сообщило об увеличении площади пожара в Дзержинском до 1500 квадратных метров

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Пожар продолжает разрастаться в Дзержинском, где загорелись покрышки. Его площадь увеличилась до 1500 «квадратов». Об этом сообщил представители ГУ МЧС РФ по Московской области в комментарии ТАСС.

«Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров, покрышки горят на всей площадке», — сказали в главке.

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Прокуратура Московской области написала в своем Telegram-канале, что пожар случился на складе предприятия по переработке отходов. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее «360» опубликовал видео с места пожара на улице Садовой в Дзержинском, который начался 12 мая. На кадрах можно заметить огромный черный столб дыма и огонь, тянущийся от горы автомобильных покрышек.