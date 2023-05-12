Эксклюзив 12 мая 2023, 09:10 Крупный пожар произошел в Дзержинском Источник «360»: крупный пожар начался в Дзержинском, там загорелись покрышки

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Утром 12 мая покрышки загорелись в Дзержинском. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. Местные жители сообщили о большом столбе дыма, который можно увидеть издалека.

По данным источника «360», ЧП случилось в доме № 22 на улице Садовой. На кадрах от «360» видно, что огонь охватил большую гору автомобильных шин. Черный дым уходит прямо в небо.

Все подробности и причины случившегося сейчас уточняются.