Происшествия 01 мая 2023, 21:38 Два мирных жителя Запорожской области погибли при обстреле города Токмак боевиками ВСУ ТАСС: два человека погибли в городе Токмак в Запорожской области из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Город Токмак в Запорожской области атаковали боевики ВСУ. В результате погибли два мирных жителя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Жестокому обстрелу подвергся город Токмак. По предварительным данным, погибли два мирных жителя», — сказал представитель экстренных служб.

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Кроме этого, несколько жилых домов получили повреждения. В одном из зданий начался пожар, который сейчас тушат сотрудники МЧС.

Ранее днем сообщалось об обстреле другого населенного пункта в Запорожье. Украинские военные дважды открыли огонь по поселку Михайловка. В результате второй атаки погибли два мирных жителя, еще 14 человек получили ранения. Ущерб, нанесенный домам, уточняется. К расследованию преступления приступили сотрудники Следственного комитета РФ.

Накануне, 30 апреля, ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Жертвами атаки стали четыре человека.