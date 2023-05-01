Происшествия 01 мая 2023, 18:55 Два человека погибли при обстреле ВСУ Михайловки в Запорожской области — СМИ «Известия»: при обстреле ВСУ Михайловки в Запорожье погибли два человека, 14 ранены РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли поселок Михайловка в Запорожской области, сообщили источники «Известий». По их информации, в результате атаки два человека погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших доставляют в больницы, медики окажут им необходимую помощь.

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Член Главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что украинские военные атаковали Михайловку второй раз в течение дня.

«По предварительной информации, несколько местных жителей получили ранения в результате повторного обстрела Михайловки боевиками ВСУ», — отметил Рогов.

Он добавил, что власти устанавливают количество пострадавших и оценивают размер ущерба. Ранее член ГСА региона сообщал, что в результате обстрела Михайловки погибла местная жительница. Снаряды повредили здание школы и нескольких домов.

Днем 30 апреля украинские военнослужащие открыли огонь по поселку Суземка Брянской области. В результате погибли четыре человека, сообщил губернатор Александр Богомаз.