Важное 30 апреля 2023, 14:35 Число жертв обстрела ВСУ поселка Суземка увеличилось до четырех Губернатор Богомаз: четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на поселок Суземка РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Смертельные ранения получили четыре человека, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В настоящее время под завалами обнаружили и извлекли еще двух мирных жителей. К сожалению, оба они погибли», — написал глава региона.

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Он отметил, что в поселке Суземка сотрудники экстренных служб продолжаются работы по разбору завалов разрушенного дома. Всего погибли четверо мирных жителей.

Два человека во время обстрела получили ранения, их доставили в больницу.

Богомаз напомнил, что в поселке ввели режим ЧС. Там, где разбор завалов закончили, приступили к работе комиссии по оценке ущерба.

Ранее губернатор сообщил, что два человека стали жертвами обстрела ВСУ в Брянской области. Разорвавшиеся снаряды полностью разрушили один жилой дом и серьезно повредили два соседних.