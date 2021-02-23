Два магистральных газопровода пострадали при взрыве под Оренбургом

В результате ЧП в Оренбургской области повредились два магистральных газопровода. При этом никто из людей не пострадал. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«В 08:40 произошел взрыв. Оба магистральных трубопровода повреждены. Конечно, по магистральной части произошли переключения, по низкой части, а мы наблюдаем, что более 10 тысяч абонентов подвержены снижению подачи газа в дома», — отметил он по итогам совещания по ЧС.

Губернатор добавил, что в населенные пункты уже отправили передвижные установки для подпитки жилых домов газом.

Взрыв на федеральном магистральном газопроводе произошел в шести-семи километрах от села Мухраново Илекского района. После этого газопровод загорелся. При этом никто из сотрудников или местных жителей не пострадал. Власти уточнили, что ЧП произошло на ответвлении от газопровода Оренбург — Новопсков. Утечку газа уже ликвидировали. По предварительной оценке, поврежденный участок починят за два дня.