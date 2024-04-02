02 апреля 2024, 05:06
Власти Украины сообщили о наличии у ВСУ дронов с дальностью полета более 1000 километров
Глава Минцифры Украины Федоров: у ВСУ есть дроны, летающие на 1000 км и более
У ВСУ появились дроны с дальностью полета более 1000 километров. Такое заявление в интервью изданию Die Welt сделал глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
«Большинство используемых [ВСУ] беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров», — заявил украинский министр.
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К концу года на поле боя появятся первые беспилотники с искусственным интеллектом, добавил чиновник.
Российские специалисты ранее отследили место сборки украинских дронов «Баба-Яга», а также цепочку поставок комплектующих к ним. Информацию они получили со сбитого беспилотника.
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