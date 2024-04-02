Мир 02 апреля 2024, 05:06 Власти Украины сообщили о наличии у ВСУ дронов с дальностью полета более 1000 километров Глава Минцифры Украины Федоров: у ВСУ есть дроны, летающие на 1000 км и более РИА «Новости»

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У ВСУ появились дроны с дальностью полета более 1000 километров. Такое заявление в интервью изданию Die Welt сделал глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

«Большинство используемых [ВСУ] беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров», — заявил украинский министр.

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К концу года на поле боя появятся первые беспилотники с искусственным интеллектом, добавил чиновник.

Российские специалисты ранее отследили место сборки украинских дронов «Баба-Яга», а также цепочку поставок комплектующих к ним. Информацию они получили со сбитого беспилотника.