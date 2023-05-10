Происшествия 10 мая 2023, 21:52 Украинские дроны атаковали три приграничных региона России Украинские беспилотники атаковали приграничные российские регионы 10 мая РИА «Новости»

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Украинские беспилотники атаковали три приграничных региона России за 10 мая. Об обнаружении дронов ВСУ сообщали губернаторы Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Утром в среду, 10 мая, об атаке БПЛА противника рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ночью зафиксировали взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа.

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«Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — предположил губернатор.

В результате атаки повреждены две жилые постройки, одна машина, здание почты, библиотеки, ФАП. Гладков пообещал восстановить пострадавшие объекты в ближайшее время.

По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, утром 10 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Информации о пострадавших не поступало.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также рассказал о попытке двух украинских БПЛА атаковать военный объект. Он уточнил, что «мерам воздействия» один из беспилотников отклонился от курса и упал, второй уничтожили огнем.