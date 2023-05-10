10 мая 2023, 21:52
Украинские дроны атаковали три приграничных региона России
Украинские беспилотники атаковали приграничные российские регионы 10 мая
Украинские беспилотники атаковали три приграничных региона России за 10 мая. Об обнаружении дронов ВСУ сообщали губернаторы Белгородской, Курской и Воронежской областей.
Утром в среду, 10 мая, об атаке БПЛА противника рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ночью зафиксировали взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа.
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«Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — предположил губернатор.
В результате атаки повреждены две жилые постройки, одна машина, здание почты, библиотеки, ФАП. Гладков пообещал восстановить пострадавшие объекты в ближайшее время.
По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, утром 10 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Информации о пострадавших не поступало.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также рассказал о попытке двух украинских БПЛА атаковать военный объект. Он уточнил, что «мерам воздействия» один из беспилотников отклонился от курса и упал, второй уничтожили огнем.
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