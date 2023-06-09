Важное 09 июня 2023, 10:31 Беспилотник сбили над Воронежем Губернатор Гусев сообщил об упавшем в Воронеже беспилотнике и двух пострадавших РИА «Новости»

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В Воронеже 9 июня заметили пролетевший беспилотник. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА упал на улице Белинского.

«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте», — заявил он.

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Александр Гусев добавил, что пострадали два человека. Им окажут медицинскую помощь.

Жители города рассказали, что видели пролетающий БПЛА над Краснознаменной улицей и проспектом Патриотов. По их словам, около 10 часов утра послышался свист и прогремел громкий звук — местные паблики предположили, что дрон сбили.

Telegram Telegram Telegram Telegram

В соцсетях появились фото последствий крушения БПЛА — на двух балконах остекление выбили полностью, еще на двух частично. Стены возле предполагаемого удара покрыла гарь.

Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область. Четыре БПЛА, по информации Telegram-канала Shot, прилетели в село Вязовое в 400 метрах от государственной границы. Один человек пострадал.