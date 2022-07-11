Два человека погибли из-за падения деревьев в Москве 10 июля, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Всего в городе из-за непогоды упало 255 деревьев.

«Травмы получили 18 человек, включая троих детей», — добавил источник агентства.

В результате непогоды оказались повреждены около 100 автомобилей, ветер сорвал крыши с девяти зданий.

В Подмосковье повалило почти 200 деревьев, пострадали шесть человек, в том числе двое детей, которых пришлось госпитализировать. Об одном из погибших при урагане в столице стало известно накануне. Дерево рухнуло на мужчину на Украинском бульваре. Московская прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 10 пострадавших во время бури и подтвердил смерть одного из них. Он попросил жителей и гостей столицы быть осторожнее во время сильного ветра. Непогода в Москве продолжалась несколько дней подряд — на смену зною пришли ураган и град. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.