Испепеляющая жара уступила урагану и граду. На улицы Москвы лучше не выходить

В столичном регионе вечером 7 июля резко испортилась погода. На смену испепеляющей жаре пришла гроза с порывистым ветром. Местами выпал град, а Москва из-за мощного дождя буквально поплыла. Что творится на улицах города и окрестностей — в подборке «360».

Из-за непогоды москвичам посоветовали оставаться дома. Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале отметила, что на Москву обрушился залповый ливень.

«Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. <...> Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — подчеркнули в ведомстве.

В районе Китай-города ливневки не справились с бурными потоками, и улицы и тротуары залило водой, а на Автозаводской ветром попросту сорвало крышу. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

На Замоскворецкой линии метро временно приостановили движение поездов от «Автозаводской» до «Орехово»: на путь открытого участка упали деревья. Движение, уточнил Telegram-канал «Новости Москвы» уже восстановили и постепенно начали вводить в график.

Недалеко от станции метро «Тульская» деревья не выдержали напора мощного ветра. На выходе из «Павелецкой» разлились лужи.

Сильный ветер сносил дорожные ограждения рядом с «Октябрьской», а на Таганской улице впору было передвигаться на лодке.

Источник в экстренных службах сообщил «360», что в купол церкви на Большой Ордынке попала молния. Храм задымился. По традиции, разряд поймала и Останкинская башня.

Дождь, гром и молнии сопровождались градом. В некоторых районах он был вполне обычного размера, а в Солнечногорском округе — размером со сливу.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что столичные службы начали оперативно распиливать и вывозить поваленные деревья, а также приступили к демонтажу поврежденных ветром конструкций.

Чтобы оперативно пропустить осадки в водосточную сеть, на улицах Москвы работают 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний.

Жителей и гостей столицы дополнительно информируют о неблагоприятных погодных условиях в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания.