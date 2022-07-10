Прокуратура начала проверку после гибели мужчины во время урагана в Москве

Сотрудники московской прокуратуры установят все обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево во время урагана. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В прокуратуре уточнили, что дерево на мужчину упало на Украинском бульваре. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

«Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество пострадавших во время обрушившейся на город бури, составило 10 человек. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницы. Также градоначальник подтвердил смерть одного пострадавшего.

По словам Собянина, ситуация со стихией в Москве оказалась самой сложной за последние дни. Порывы ветра достигли 25 метров в секунду. Жителей и гостей Москвы мэр призвал быть внимательными осторожными на время непогоды.