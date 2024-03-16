Важное 16 марта 2024, 10:17 Два человека погибли и трое пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ Гладков: в Белгороде погибли мужчина и женщина, еще 3 человека пострадали

Читать 360tv в

В Белгороде в результате обстрела со стороны Украины погибли два человека — мужчина и женщина. Еще трое получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Люди в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак», — уточнил он.

Реклама

Три мирных жителя получили травмы. Гладков рассказал, что один из них — сын погибшей женщины. У него обнаружили осколочные ранения затылка, плеча и грудной клетки. Еще двух мужчин госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами в удовлетворительном состоянии.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Повреждения зафиксировали в семи многоквартирных домах, двух соцобъектах и двух хозпостройках. Губернатор сообщил, что пострадали 15 машин.

Украинские войска выпустили по Белгородской области восемь реактивных снарядов системы RM-70 Vampire, а вслед за ними три беспилотника. Минобороны России сообщило, что их ликвидировали дежурные средства ПВО.