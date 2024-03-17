17 марта 2024, 18:30
Два беспилотника «Стриж» уничтожили в Брянской области
Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили два беспилотника в Брянской области
Российские военные с помощью ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Брянского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.
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Губернатор региона поблагодарил подразделения ПВО Минобороны за работу. По данным Минобороны, над Брянской областью сбили еще два многоцелевых БПЛА «Стриж».
В субботу, 16 марта, в Брянской области ликвидировали украинский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж». Обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее дежурные средства ПВО в Брянской области обнаружили и уничтожили восемь дронов ВСУ. Богомаз отмечал, что среди местного населения никто не пострадал.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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