Происшествия 17 марта 2024, 18:30 Два беспилотника «Стриж» уничтожили в Брянской области Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили два беспилотника в Брянской области РИА «Новости»

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Российские военные с помощью ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Брянского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

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Губернатор региона поблагодарил подразделения ПВО Минобороны за работу. По данным Минобороны, над Брянской областью сбили еще два многоцелевых БПЛА «Стриж».

В субботу, 16 марта, в Брянской области ликвидировали украинский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж». Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее дежурные средства ПВО в Брянской области обнаружили и уничтожили восемь дронов ВСУ. Богомаз отмечал, что среди местного населения никто не пострадал.