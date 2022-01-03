Водитель автобуса с российскими туристами рассказал подробности ДТП в Белоруссии

Мужчина за рулем Renault, который столкнулся с туристическим автобусом в Белоруссии, не справился с управлением, из-за чего он оказался на встречной полосе. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал водитель, управлявший автобусом.

Он добавил, что после аварии все пассажиры покинули автобус. Никто из них не погиб.

«Все, слава Богу, живы, кроме водителя легкового автомобиля», — уточнил собеседник телеканала.

По данным Минздрава Белоруссии, в автобусе, по предварительным данным, ехал 41 турист из России, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще 18 человек получили травмы средней степени тяжести, у остальных выявили легкие повреждения.

Пострадавшие были госпитализированы. Водитель иномарки погиб на месте, ему был 31 год.

По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливают правоохранители.

ДТП произошло днем на 119-м километре трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель. Туристический автобус следовал в областной центр, когда в него влетела иномарка Renault. После столкновения автобус перевернулся.