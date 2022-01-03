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    03 января 2022, 19:11

    Водитель автобуса с российскими туристами рассказал подробности ДТП в Белоруссии

    Ольга Назаркина

    Мужчина за рулем Renault, который столкнулся с туристическим автобусом в Белоруссии, не справился с управлением, из-за чего он оказался на встречной полосе. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал водитель, управлявший автобусом.

    Водитель автобуса с российскими туристами рассказал подробности ДТП в Белоруссии

    Он добавил, что после аварии все пассажиры покинули автобус. Никто из них не погиб.

    «Все, слава Богу, живы, кроме водителя легкового автомобиля», — уточнил собеседник телеканала.

    По данным Минздрава Белоруссии, в автобусе, по предварительным данным, ехал 41 турист из России, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще 18 человек получили травмы средней степени тяжести, у остальных выявили легкие повреждения.

    Пострадавшие были госпитализированы. Водитель иномарки погиб на месте, ему был 31 год.

    По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливают правоохранители.

    ДТП произошло днем на 119-м километре трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель. Туристический автобус следовал в областной центр, когда в него влетела иномарка Renault. После столкновения автобус перевернулся.