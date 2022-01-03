Автобус с россиянами упал в овраг в Белоруссии после ДТП

Легковой автомобиль Renault столкнулся на трассе М8 в Витебской области Белоруссии с автобусом Scania, в котором ехали российские туристы. В результате аварии оба транспортных средства вылетели в овраг на обочине. Автобус с россиянами перевернулся. Фото и видео с места событий опубликовало в своем Telegram-канале МВД Белоруссии.

На опубликованных кадрах видно, что автобус завалился на бок. Легковой автомобиль врезался в дно туристического транспорта.

По данным МВД, водитель Renault скончался на месте происшествия. Пострадавшим в аварии туристам медицинскую помощь оказали прибывшие на место медики. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ.

В Следственном комитете Белоруссии уточнили, что с места аварии госпитализировали водителя автобуса и нескольких пассажиров, в том числе четверых детей. Врачи оценили полученные пострадавшими травмы как средней тяжести.

По данным следствия, столкновение произошло на 120-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины. Водитель легкового автомобиля в ходе обгона вылетел на встречную полосу, где столкнулся с туристическим автобусом, где находились 42 человека, из которых 40 — это приехавшие на экскурсию россияне.

По факту аварии следователи завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.