Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП россиян

После крупного ДТП с автобусом и легковой иномаркой в Белоруссии травмы получил 41 российский турист, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Минздрава республики.

«По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска», — уточнили в Минздраве.

Состояние еще 18 пострадавших граждан России, которые находились в салоне автобуса, врачи оценивают как среднее. Повреждения остальных назвали легкими. Для оказания помощи в Витебск выехали хирурги и травматологи республиканского уровня, подчеркнули в ведомстве.

Жертвой ДТП стал 31-летний житель Кричева, который был за рулем легкового автомобиля. Он скончался на месте происшествия.

Авария произошла сегодня днем на 119-м километре трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель. Туристический автобус ехал в областной центр, когда столкнулся с иномаркой Renault. После ДТП автобус перевернулся.