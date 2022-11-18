Эксклюзив 18 ноября 2022, 13:34 ДТП с рейсовым автобусом произошло на северо-западе Москвы Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ховрино РИА «Новости»

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Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в Москве в районе Ховрино. Об этом каналу «360» сообщил источник.

Авария произошла по адресу: улица Левобережная, владение 6.

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В момент ДТП в автобусе находился только водитель. Легковой автомобиль оказался зажат между автобусом и припаркованным транспортом. В легковушке оказались заблокированы женщина и ребенок. На место прибыла скорая.

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На прошлой неделе рейсовый автобус № 127 протаранил столб на улице Коцюбинского у дома № 4 на западе Москвы. Водителю стало плохо за рулем, кроме него в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры, которые были в салоне, покинули автобус до приезда спасателей. После осмотра водителя доставили в больницу имени Мухина.

А днем ранее ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло на проспекте Сельмаш в Ростове-на-Дону. Водитель Hyundai Accent потерял контроль над управлением и врезался в автобус № 54, а затем — в металлический забор.