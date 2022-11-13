Эксклюзив 13 ноября 2022, 19:42 Автобус влетел в столб на западе Москвы Источник «360»: автобус протаранил столб на западе Москвы, пострадал водитель РИА «Новости»

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Автобус протаранил столб на улице Коцюбинского на западе Москвы. О ДТП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

В аварию попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 127. В районе дома № 4 на улице Коцюбинского он влетел в столб.

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По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем, пояснил собеседник «360». По его данным, кроме мужчины в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры, которые были в салоне, покинули автобус до приезда спасателей.

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После осмотра медиками скорой помощи водителя доставили в больницу имени Мухина.