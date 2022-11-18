Происшествия 18 ноября 2022, 11:46 ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Ростове-на-Дону

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ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло 17 ноября на проспекте Сельмаш в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по Ростовской области.

Водитель Hyundai Accent потерял контроль над управлением и врезался в автобус № 54. Затем машина по инерции врезалась в металлический забор.

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Оба транспортных средства получили повреждения. Пострадавших в аварии нет.

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