18 ноября 2022, 11:46
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Ростове-на-Дону
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло 17 ноября на проспекте Сельмаш в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по Ростовской области.
Водитель Hyundai Accent потерял контроль над управлением и врезался в автобус № 54. Затем машина по инерции врезалась в металлический забор.
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Оба транспортных средства получили повреждения. Пострадавших в аварии нет.
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ДТП
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