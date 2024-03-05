05 марта 2024, 13:50
Взрывчатку сбросили с беспилотника ВСУ на автомобиль под Белгородом
Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Новопетровка с беспилотника
Украинские боевики атаковали село Новопетровка Валуйского округа Белгородской области с помощью беспилотника. С него на автомобиль сбросили взрывное устройство, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В результате взрыва никто не пострадал. Машину посекло осколками.
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Незадолго до этого средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в Грайворонском городском округе, между селами Косилово и Ивановская Лисица. Пострадавших не было, о разрушениях также не сообщалось.
В Губкинском городском округе утром произошли взрыв и пожар на нефтебазе. СМИ писали, что это случилось также в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадал один резервуар. Пожар потушили. Как в Губкинском, так и в Старооскольском городских округах Белгородской области объявляли ракетную опасность. Позже ее отменили.
Еще один украинский дрон ликвидировали над Курской областью.
Кроме того, беспилотники приближались к Воронежу, из-за чего в городе объявили авиационную опасность. Примерно через 40 минут угроза атаки исчезла.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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