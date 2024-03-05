Происшествия 05 марта 2024, 13:50 Взрывчатку сбросили с беспилотника ВСУ на автомобиль под Белгородом Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Новопетровка с беспилотника

Читать 360tv в

Украинские боевики атаковали село Новопетровка Валуйского округа Белгородской области с помощью беспилотника. С него на автомобиль сбросили взрывное устройство, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В результате взрыва никто не пострадал. Машину посекло осколками.

Реклама

Незадолго до этого средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в Грайворонском городском округе, между селами Косилово и Ивановская Лисица. Пострадавших не было, о разрушениях также не сообщалось.

В Губкинском городском округе утром произошли взрыв и пожар на нефтебазе. СМИ писали, что это случилось также в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадал один резервуар. Пожар потушили. Как в Губкинском, так и в Старооскольском городских округах Белгородской области объявляли ракетную опасность. Позже ее отменили.

Еще один украинский дрон ликвидировали над Курской областью.

Кроме того, беспилотники приближались к Воронежу, из-за чего в городе объявили авиационную опасность. Примерно через 40 минут угроза атаки исчезла.