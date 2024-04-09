Важное 09 апреля 2024, 11:53 Дрон ВСУ атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС ЗАЭС: дрон ВСУ ударил по крыше корпуса с уникальным тренажерным центром РИА «Новости»

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Уникальный тренажерный центр Запорожской атомной электростанции попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — указали представители станции.

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При ударе никто не пострадал. На Запорожской АЭС отметили, что атаки объекта с украинской стороны нарушают семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять принципов безопасности самой станции. Эти правила установило МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возобновление атак Украины на Запорожскую АЭС очень опасной провокацией. Пресс-секретарь президента России предупредил о негативных последствиях действий ВСУ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что украинские власти хотели бы взорвать ЗАЭС, обвинив в этом Россию. По мнению парламентария, президент Украины Владимир Зеленский пытается нагнетать обстановку, чтобы добиться поддержки Запада.