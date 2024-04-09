Мир 09 апреля 2024, 02:18 В Госдуме заявили о планах Украины взорвать ЗАЭС, обвинив в этом Россию Депутат ГД Журавлев: Киев хочет взорвать ЗАЭС и «перевести стрелки» на ВС РФ РИА «Новости»

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Украинские власти хотели бы взорвать Запорожскую АЭС, но при этом «перевести стрелки» на Россию. Об этом заявил РИА «Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается провокациями нагнетать обстановку, как это было в Буче, чтобы добиться усиления западной поддержки. Нечто подобное киевский режим пытается уже не раз устроить на ЗАЭС.

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«Взорвать ее, „переведя стрелки“ на российскую армию — мечта ВСУ, и пусть радиация накроет пол-Украины, ясно же, что засевших в Киеве гадов это не остановит», — подчеркнул депутат.

Журавлев также допустил, что Зеленский и его приближенные уже подготовили пути отхода на Запад, причем судьба соотечественников их не волнует.

Как ранее заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ЗАЭС была близка к ядерной аварии из-за атаки ВСУ, которые ударили двумя беспилотниками по куполу энергоблока станции 7 апреля. Он пообещал поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.