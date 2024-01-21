Эксклюзив 21 января 2024, 18:40 Драка с поножовщиной в ночном клубе Дагестана попала на видео Появилось видео драки с поножовщиной в ночном клубе Дагестана

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В одном из ночных клубов Дагестана произошла драка с поножовщиной. Видео появилось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с ножом разговаривал с кем-то на повышенных тонах, однако затем получил резкий удар по лицу.

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Завязалась потасовка, в ходе которой другие посетители пытались выбить нож из рук у одного из участников драки.

По предварительным данным, причиной конфликта стала девушка. Двух участников драки доставили в больницу, их состояние неизвестно. Правоохранительные органы Дагестана ситуацию никак не комментировали.

Ранее потасовка произошла в одном из ночных клубов в Москве. Охрана попыталась вывести из заведения наиболее буйного посетителя, однако он вступил в драку и откусил палец секьюрити. Теперь у пострадавшего на мизинце не хватает одного сантиметра.

В прошлом году веселый вечер закончился стрельбой в клубе в Каменске-Уральском, неизвестные застрелили КМС по боксу.