Криминал 12 августа 2023, 20:11 Трижды выстрелили в голову. КМС по боксу убили в ночном клубе на Урале Ural Mash: в ночном клубе Каменска-Уральского застрелили спортсмена Pxhere

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Потасовка в ночном клубе в Каменске-Уральском закончилась убийством. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, неизвестные застрелили КМС по боксу.

По предварительным данным, мужчина был пьян и поссорился с двумя посетителями заведения. Между ними завязалась драка в туалете ночного клуба.

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«Один ударил спортсмена, другой достал пистолет и трижды выстрелил ему в голову», — написал канал.

Нападавших разыскивают. Подробности происшествия уточняются.

Ранее жительницу Урала обвинили в убийстве гражданского мужа. Женщина повздорила с сожителем и ударила его молотком по голове, тот умер на месте. Тогда она решила расчленить труп, а останки спрятать на балконе. Но неприятный запах учуяли соседи и вызвали полицию.