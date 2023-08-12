12 августа 2023, 20:11
Трижды выстрелили в голову. КМС по боксу убили в ночном клубе на Урале
Ural Mash: в ночном клубе Каменска-Уральского застрелили спортсмена
Потасовка в ночном клубе в Каменске-Уральском закончилась убийством. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, неизвестные застрелили КМС по боксу.
По предварительным данным, мужчина был пьян и поссорился с двумя посетителями заведения. Между ними завязалась драка в туалете ночного клуба.
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«Один ударил спортсмена, другой достал пистолет и трижды выстрелил ему в голову», — написал канал.
Нападавших разыскивают. Подробности происшествия уточняются.
Ранее жительницу Урала обвинили в убийстве гражданского мужа. Женщина повздорила с сожителем и ударила его молотком по голове, тот умер на месте. Тогда она решила расчленить труп, а останки спрятать на балконе. Но неприятный запах учуяли соседи и вызвали полицию.
Урал
Убийства
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