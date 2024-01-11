Происшествия 11 января 2024, 19:14 Посетитель ночного клуба в Москве откусил палец охраннику Baza: посетитель клуба в Москве не захотел уходить и откусил мизинец охраннику Freepik

Читать 360tv в

В центре Москвы в одном из ночных клубов от зубов буйного посетителя пострадал охранник, который попытался выпроводить его. Возмущенный гость вступил в драку и откусил сотруднику заведения часть пальца, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, в конце декабря охранник во время дежурства в клубе заметил назойливого посетителя, который приставал к девушкам. Мужчина был пьян и вел себя вызывающе.

Реклама

Baza уточнила, что за вечер его трижды выводили из клуба. При этом первые два раза посетитель реагировал спокойно, а в третий — устроил драку. Во время потасовки он внезапно укусил охранника за палец. Теперь у пострадавшего него не хватает около одного сантиметра на мизинце.

Ранее на юго-западе Москвы пьяная посетительница устроила дебош в ресторане «Бургер Кинг». Девушка начала громить кассу, швыряя стоящие на ней предметы в сторону работников и хватая оборудование.