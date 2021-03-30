Дом стрелка в Новых Вешках обстреляли из гранатомета

При штурме дома в Новых Вешках, где 61-летний мужчина несколько часов отстреливается от спецназа, применили гранатомет. Снаряд попал в окно на втором этаже.

Кадры с места происшествия опубликовал Мash в Telegram. Выпущенный в коттедж снаряд взорвался. Улицу осветила яркая вспышка, и был слышен хлопок.

Использовать гранатомет решили силовики, уточнил ТАСС со ссылкой на источник.

Сотрудники ФСБ и полиция пытались задержать мужчину днем 30 марта по подозрению в незаконном обороте оружия. Он кинул в окно две гранаты и открыл огонь из автоматического оружия.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в доме забаррикадировался Владимир Барданов. Он возглавляет фирму по оптово-розничной торговле и строительству. При перестрелке в Новых Вешках пострадал спецназовец. Его жизнь находится вне опасности.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Известно, что открывший огонь по силовикам мужчина был дважды судим за грабеж и мошенничество.