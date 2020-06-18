Дом моды Зайцева принес соболезнования семье погибшей на севере Москвы. Девушка училась в школе дефиле

Дом моды Вячеслава Зайцева выразил соболезнования семье погибшей девушки во время стрельбы в квартире на севере Москвы. Но там уточнили — она никогда не работала с Зайцевым, а только училась в школе дефиле.

«Это ужасная трагедия, мы выражаем соболезнования семье и сожалеем о произошедшем, но данная девушка не была моделью Вячеслава Зайцева и никогда с ним не работала. Она осенью прошлого года училась на курсах дефиле. Под брендом Зайцева никогда не сотрудничала», — заявили в руководстве Дома моды.

Ранее в СМИ появилась информация, что девушка была моделью Дома моды Вячеслава Зайцева.

Она погибла при стрельбе в квартире на улице Приорова. Ее знакомый пришел к ней в гости с оружием и расстрелял всех, кто был в квартире. Погибли мать девушки и, по предварительным данным, ее маленький брат.

Во дворе и в квартире, где все и произошло, по-прежнему работают криминалисты. Они нашли автомобиль стрелка, в котором обнаружились чехол от ружья и топор.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.