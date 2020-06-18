Ревновал ко всему подряд, а потом пришел с карабином. Главное об убийстве семьи на улице Приорова

Несчастная любовь привела к гибели четырех человек в Москве. Мужчина не смог пережить расставания с девушкой, пришел к ней домой и убил ее вместе с семьей, а затем покончил с собой.

Тела четырех человека нашли в квартире дома № 38 на улице Приорова. Полиция узнала о произошедшем после звонка соседей, которые услышали выстрелы. В квартире жила 24-летняя Елизавета Хлюпина с родителями и ребенком — по словам опрошенных «360» знакомых девушек, это ее младший брат. Днем 18 июня к ней пришел бывший парень. Они поругались, и он достал карабин и выстрелил ей в голову. После этого он сделал то же самое с ее матерью, ребенком 2016 года рождения, а потом покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

На видео ниже видно, как очевидец рассказывает прибывшим медикам о происходящем в доме. В это время можно услышать стрельбу. В тот момент наряд полиции уже находился возле двери в квартиру.

По данным источника «360», стрельбу устроил 21-летний Севастьян Путинцев. Он убил 52-летнюю и 23-летнюю женщин, четырехлетнего ребенка, а потом себя.

Видеокамера домофона в подъезде засняла, как убийца входит в дом.

Московская прокуратура выяснит, как Путинцев получил оружие. По данным РИА «Новости», он принес с собой гладкоствольный карабин «Сайга-12-1» и пистолет «МР-80-13Т». Лицензию он якобы получил в этом году: в апреле на пистолет и в марте на карабин.

Telegram-канал Life Shot сообщил, что Хлюпина успела самостоятельно позвонить в полицию и сказать, что в нее выстрелили ее знакомый Севастьян. По информации канала, он выстрелил четырехлетнему ребенку в грудь, а женщинам в голову.

Убитая Елизавета Хлюпина, по данным Mash, была моделью и работала в команде Славы Зайцева. В агентстве моделей «Слава Зайцев» сообщили RT, что Хлюпина действительно там училась, но работать в бизнесе не продолжила.

Источник фото: Следственный комитет РФ по Москве

Тяжелое расставание

Хлюпина и Путинцев встречались около пяти лет — они были знакомы еще в школьные годы. Об этом «360» рассказала подруга Хлюпиной Валентина. Девушки вместе работали в отеле до самоизоляции.

Она говорила, что у нее проблемы с молодым человеком, говорила, что он сильно ревнует ко всему подряд и приняла решение с ним расстаться еще в ноябре месяце. Но потом решила снова с ним сойтись на какой-то период, а потом уже официально с ним рассталась, в марте Валентина.

У Telegram-канала появилось видео, где молодой человек просит прощения у девушки, стоя под окнами и крича. Когда именно ролик был снят, неясно — на парне верхняя одежда. Утверждается, что он довольно часто так делал.

Елизавета Хлюпина. Фото «360» предоставила ее подруга Валентина

Также «360» поговорил со знакомым Хлюпиной. Он сказал, что в отношениях девушки и Путинцева были проблемы, а последние два-три месяца они не виделись.

«Лиза говорила, что у них все закончено, что она уже с этим человеком не хочет иметь ничего общего. Это знакомый из школы, начали встречаться в классе 10-11», — сказал молодой человек.

Путинцева он охарактеризовал как «странного». После армии он начал постоянно ходить в камуфляжных штанах, старой и грязной футболке.

В семье Хлюпиных, по словам Валентины, остался только один родственник — отчим погибшей девушки.