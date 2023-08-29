Эксклюзив 29 августа 2023, 19:53 Дядя пропавшей фигуристки Горбачевой объяснил, зачем она взяла с собой паспорт и деньги Дядя пропавшей Горбачевой заявил, что тренер дезинформировал его сестру Соцсети

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Дядя пропавшей фигуристки Алины Горбачевой заявил, что тренер спортсменки дезинформировал его сестру, говоря об исчезновении девушки. Якобы наставница заявила, что спортсменка пришла домой после тренировки, взяла деньги и паспорт, а потом пропала. Хотя в действительности все было не так, подчеркнул мужчина в беседе с «360».

«Тренера надо спрашивать. Что она ей сказала такого, что та могла так сделать. Сначала она моей сестре сказала так, что [Алина] пришла домой после тренировки, взяла паспорт и деньги и потом где-то потерялась. А по факту все иначе было. Она просто шла на тренировку к другом тренеру», — подчеркнул родственник фигуристки.

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Дядя Горбачевой пояснил, что паспорт девушке был нужен, чтобы пройти на тренировку, а деньги — чтобы оплатить ее.

«И что-то кто-то ей написал, после чего она выключила телефон. А тренер совершенно другую информацию говорила нам. Наверное, тоже испугалась, не думала, что так далеко это зайдет», — добавил собеседник «360».

Мужчина отметил, что не сомневался в том, что девушка жива, а появившееся видео из кафе, где заметили Алину, только подтвердило его точку зрения.

«В другое я не верил, а у родителей, конечно, негативный сценарий в голове. Посидит где-то, деньги закончатся — найдется», — высказал уверенность дядя Горбачевой.

По его мнению, этот поступок был странным. Может быть, девушкой двигала какая-то детская обида, предположил он.

«Ну, бред, конечно, полный так делать. У нее отец едет через всю Россию ее искать. Он живет в Краснодарском крае. А она, видимо, у какой-то подруги, может, знакомые какие-то есть. Долго, конечно, не получится скрываться. Она, наверное, этого и добивалась, чтобы ее искали. Наверное, внимания не хватало», — заключил он.