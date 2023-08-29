29 августа 2023, 19:53
Дядя пропавшей фигуристки Горбачевой объяснил, зачем она взяла с собой паспорт и деньги
Дядя пропавшей Горбачевой заявил, что тренер дезинформировал его сестру
Дядя пропавшей фигуристки Алины Горбачевой заявил, что тренер спортсменки дезинформировал его сестру, говоря об исчезновении девушки. Якобы наставница заявила, что спортсменка пришла домой после тренировки, взяла деньги и паспорт, а потом пропала. Хотя в действительности все было не так, подчеркнул мужчина в беседе с «360».
«Тренера надо спрашивать. Что она ей сказала такого, что та могла так сделать. Сначала она моей сестре сказала так, что [Алина] пришла домой после тренировки, взяла паспорт и деньги и потом где-то потерялась. А по факту все иначе было. Она просто шла на тренировку к другом тренеру», — подчеркнул родственник фигуристки.
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Дядя Горбачевой пояснил, что паспорт девушке был нужен, чтобы пройти на тренировку, а деньги — чтобы оплатить ее.
«И что-то кто-то ей написал, после чего она выключила телефон. А тренер совершенно другую информацию говорила нам. Наверное, тоже испугалась, не думала, что так далеко это зайдет», — добавил собеседник «360».
Мужчина отметил, что не сомневался в том, что девушка жива, а появившееся видео из кафе, где заметили Алину, только подтвердило его точку зрения.
«В другое я не верил, а у родителей, конечно, негативный сценарий в голове. Посидит где-то, деньги закончатся — найдется», — высказал уверенность дядя Горбачевой.
По его мнению, этот поступок был странным. Может быть, девушкой двигала какая-то детская обида, предположил он.
«Ну, бред, конечно, полный так делать. У нее отец едет через всю Россию ее искать. Он живет в Краснодарском крае. А она, видимо, у какой-то подруги, может, знакомые какие-то есть. Долго, конечно, не получится скрываться. Она, наверное, этого и добивалась, чтобы ее искали. Наверное, внимания не хватало», — заключил он.
Генпрокуратура РФ
СК РФ
Москва 2023
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