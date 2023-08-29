Важное 29 августа 2023, 17:57 Пропавшую Алину Горбачеву заметили в кафе на Волоколамском шоссе в Москве Прокуратура: Алина Горбачева 29 августа заходила в кафе на Волоколамском шоссе

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Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева 29 августа около 13:00 заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Поиски спортсменки продолжаются. Ранее в СК заявили, что поминутно и детально восстановят ее передвижения в день исчезновения, 28 августа.

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По факту пропажи девушки возбудили уголовное дело об убийстве. По данным источника «360», девушку искали и в Москве-реке, для этого задействовали два катера. В 16:30 они прекратили работы.

Дядя пропавшей в беседе с «360» предположил, что племянница могла исчезнуть после ссоры с тренером. Он не исключил, что эта ее пропажа может быть местью со стороны спортсменки.

В Следкоме сообщали, что допрашивают тренерский состав, педагогов и родственников Горбачевой, выясняя все обстоятельства случившегося.