29 августа 2023, 17:57
Пропавшую Алину Горбачеву заметили в кафе на Волоколамском шоссе в Москве
Прокуратура: Алина Горбачева 29 августа заходила в кафе на Волоколамском шоссе
Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева 29 августа около 13:00 заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
Поиски спортсменки продолжаются. Ранее в СК заявили, что поминутно и детально восстановят ее передвижения в день исчезновения, 28 августа.
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По факту пропажи девушки возбудили уголовное дело об убийстве. По данным источника «360», девушку искали и в Москве-реке, для этого задействовали два катера. В 16:30 они прекратили работы.
Дядя пропавшей в беседе с «360» предположил, что племянница могла исчезнуть после ссоры с тренером. Он не исключил, что эта ее пропажа может быть местью со стороны спортсменки.
В Следкоме сообщали, что допрашивают тренерский состав, педагогов и родственников Горбачевой, выясняя все обстоятельства случившегося.
Фигурное катание
Прокуратура РФ
Москва 2023
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