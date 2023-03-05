05 марта 2023, 16:44
Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми
Глава района Исаев: диверсанты били из гранатомета по дому с детьми в Брянской области
Украинские диверсанты, совершившие террористический акт в Брянской области, попали снарядом из гранатомета по жилому дому в селе Сушаны, в котором в момент атаки находилась женщина с двумя детьми. Об этом главе региона Александру Богомазу доложил руководитель Климовского района Александр Исаев, сообщило РИА «Новости».
«Когда начали стрелять из автоматов, они все находились внутри, легли на пол. После этого выстрелили из гранатомета, дом загорелся. Дети и женщина успели уйти через окно», — рассказал он.
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Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Брянской области утром 2 марта. Террористы обстреляли проезжавший мимо автомобиль, водитель погиб на месте, а также ранение получил ребенок.
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Следственный комитет России по факту ЧП завел уголовное дело, специально сформированная группа собирает улики преступлений диверсантов в отношении местного населения.
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию террористическим актом.
ВСУ
Село Сушаны
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