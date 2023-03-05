Происшествия 05 марта 2023, 16:44 Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми Глава района Исаев: диверсанты били из гранатомета по дому с детьми в Брянской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские диверсанты, совершившие террористический акт в Брянской области, попали снарядом из гранатомета по жилому дому в селе Сушаны, в котором в момент атаки находилась женщина с двумя детьми. Об этом главе региона Александру Богомазу доложил руководитель Климовского района Александр Исаев, сообщило РИА «Новости».

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«Когда начали стрелять из автоматов, они все находились внутри, легли на пол. После этого выстрелили из гранатомета, дом загорелся. Дети и женщина успели уйти через окно», — рассказал он.

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Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Брянской области утром 2 марта. Террористы обстреляли проезжавший мимо автомобиль, водитель погиб на месте, а также ранение получил ребенок.

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Следственный комитет России по факту ЧП завел уголовное дело, специально сформированная группа собирает улики преступлений диверсантов в отношении местного населения.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию террористическим актом.