Происшествия 20 августа 2023, 13:31 Диверсант спалил релейный шкаф на железнодорожных путях в Подольске Telegram-канал Shot: неизвестный устроил поджог на железной дороге Подольска РИА «Новости»

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Неизвестный совершил диверсию на железной дороге в Подольске. Злоумышленник вскрыл релейный шкаф на первом пути и поджег его, сообщил Telegram-канал Shot.

Источник указал, что вечером 19 августа горящий релейный шкаф обнаружили возле перегона Подольск — Гривно.

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«Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали огонь. Шкаф выгорел полностью», — указали в публикации.

В результате диверсии пострадавших нет. Также произошедшее не сказалось на работе железнодорожных путей, задержек в движении поездов не было.

На место прибыли правоохранители. Они изъяли строительную перчатку и начали поиск подозреваемого.

В среду, 16 августа, в Ростовской области также произошла диверсия. Неизвестные специально повредили водовод в Зернограде. Аварию устранили.

Несколькими днями ранее правоохранители начали поиск человека, пытавшегося поджечь коктейлем Молотова отдел полиции на территории Коломны.