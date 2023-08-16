Происшествия 16 августа 2023, 19:15 Неизвестные совершили диверсию на водоводе в Ростовской области Мэр ростовского Зернограда Полищук сообщила о диверсии на водоводе Администрации Зерноградского городского поселения / Telegram

Читать 360tv в

Неизвестные специально повредили водовод в Зернограде Ростовской области. Об этом глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, 15 августа специалисты местного ЖКХ обнаружили изменения в параметрах работы магистрального водовода. При обследовании специалисты зафиксировали, что кто-то специально нанес повреждения.

Реклама

«Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить», — написала она.

Также Полищук отметила, что написала заявление в полицию. На данный момент аварию на водоводе устранили.

Самарский районный суд ранее отправил подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе на два месяца в СИЗО, писал RT.

Взрыв на заводе произошел 28 июля. Предполагаемого организатора диверсии задержали при попытке выехать из России.