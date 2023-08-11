Криминал 11 августа 2023, 11:12 Неизвестный пытался поджечь отдел полиции в Коломне при помощи «коктейля Молотова» РИА «Новости»: неизвестный бросил «коктейль Молотова» в отдел полиции в Коломне РИА «Новости»

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Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и начали розыск человека, который ночью 11 августа бросил «коктейль Молотова» в отдел полиции на территории Коломны. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.

«Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела полиции в Коломне», — сообщили агентству.

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Нападение устроили ночью. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и начали розыск преступника.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области подтвердила факт диверсии. По словам полицейских, план не сработал — ничего не загорелось и никто не пострадал. Они начали оперативно-разыскные мероприятия.

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