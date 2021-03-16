Дипломаты рассказали о захвате российского моряка африканскими пиратами

Посольство России в Нигерии принимает все возможные меры для освобождения похищенного пиратами российского моряка. Стычка произошла в Гвинейском заливе.

«По информации компании-судовладельца De Poli Shipmanagement, 12 марта в 210 милях от города Лагоса в Нигерии произошло пиратское нападение на судно MT Davide B. Похищен российский гражданин Вдовин в числе других членов экипажа», — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

«Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения С. В. Вдовина и его освобождению», — добавили в дипмиссии.

Ранее стало известно о том, что пираты атаковали в Гвинейском заливе танкер для перевозки жидких химических веществ Davide B. Он шел под флагом Мальты. Об этом сообщил портал Trade Winds, который специализируется на вопросах безопасности в море.

Сообщалось, что девять вооруженных пиратов 11 марта высадились на борт танкера и захватили в заложники 15 из 21 члена экипажа. Об этом портал написал со ссылкой на данные управляющей компании Di Poli Shipmanagement. Портал Dryad Global уточнил, что на танкере работали люди из Румынии, с Украины и из Филиппин. Сообщений о русском моряке тогда на судне приводилось.