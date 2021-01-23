Пираты взяли в плен 15 моряков в Гвинейском заливе

Пираты напали грузовое судно MOZART в Гвинейском заливе. В плен взяты 15 членов экипажа, один погиб. Об этом сообщается на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности. Грузовое судно шло под флагом Либерии.

Инцидент, по данным Dryad Global, произошел в среду в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе, пишет РИА «Новости». Точное число нападавших неизвестно. Судно STEVIA, как отмечается в материале портала, следовало из Лагоса в Кейптаун. Убитый моряк оказался уроженцем Азербайджана, сообщил в Telegram-канале Sputnik Азербайджан. «Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов», — приводит РИА «Новости» фрагмент сообщения. В нем также сказано, что остальные заложники являются гражданами Турции — среди них есть раненые.