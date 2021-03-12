Пираты напали на танкер с украинскими моряками в Гвинейском заливе

Пираты атаковали в Гвинейском заливе недалеко от Нигерии танкер для перевозки жидких химических веществ Davide B. Он шел под флагом Мальты. Об этом сообщил портал Trade Winds, который специализируется на вопросах безопасности в море.

Девять вооруженных пиратов 11 марта высадились на борт танкера и захватили в заложники 15 из 21 члена экипажа. Об этом портал написал со ссылкой на данные управляющей компании Di Poli Shipmanagement. Портал Dryad Global уточнил, что на танкере работают люди из Румынии, Украины и Филиппин.

Атакованное судно находится в девяти морских милях от восточной границы исключительной экономической зоны Нигерии.

Сообщения о захвате моряков в Гвинейском заливе приходили также в январе 2021 года. Тогда бандиты напали на грузовое судно Mozart. В плену тогда оказались 15 членов команды.

Гвинейский залив считается самой опасной зоной Мирового океана из-за угрозы нападения пиратов. Международное морское бюро подсчитало, что в 2020 году в Гвинейском заливе с кораблей похитили 130 членов экипажей. Это 95% от всех подобных захватов в мире за прошлый год.