Девушка на электросамокате сбила ребенка в Петербурге

Девушка на электросамокате сбила 11-летнего мальчика на велосипеде на севере Санкт-Петербурга. После этого самокатчица скрылась с места ДТП, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел 3 июня на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина. По данным ведомства, электросамокатом управляла 21-летняя девушка. Она сбила школьника, который катался на велосипеде. В результате мальчик получил травму руки. Ребенка доставили в больницу, где оказали помощь. Оттуда он был отправлен на амбулаторное лечение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Во время обыска у подозреваемой был обнаружен и изъят самокат.

Также продолжается расследование дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. В рамках этого дела были проведены обыски в местных компаниях Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.

По данным опроса сервиса SuperJob, многие россияне поддерживают ужесточение ограничений по езде на электросамокатах.