Самокатчики постоянно сбивают детей в Петербурге. СК взялся за сервисы проката

В Санкт-Петербурге у организаций по прокату электросамокатов прошли обыски. Причиной стали наезды самокатчиков на детей и их бегство с места. Специалисты считают, что виновны в таких происшествиях не компании, а человеческий фактор.

В Санкт-Петербурге у сервисов проката электросамокатов следователи совместно с МВД провели обыски. Пытались узнать, при каких обстоятельствах самокатчики травмировали детей.

Несмотря на то, что лето только началось, такие случаи уже не редкость. Первого июня в Колпинском районе самокатчик наехал на четырехлетнего ребенка. Тот тоже катался на самокате и получил серьезные травмы. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». А глава СК Александр Бастрыкин поручил узнать все обстоятельства в рамках уголовного дела. Личность самокатчика установили, ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

На следующий день в Невском районе человек на электросамокате наехал на пятилетнюю девочку и скрылся. По словам очевидцев, к месту вызвали полицию, а самокатчик даже не остановился. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу и поместили в реанимацию. В тот же день в Московском районе сбили четырехлетнего мальчика.

В рамках расследования в Петербурге начались обыски в сервисах по прокату электросамокатов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. В организациях ищут документы, с помощью которых можно было бы установить личность мужчины, наехавшего на ребенка в Невском районе.

Претензии к прокатным компаниям

Компании по аренде самокатов могут выглядеть виноватыми в произошедших авариях, но эксперты советуют не спешить с выводами. Организатор самокатного движения «Let’s Kick» Евгений Барабанов рассказал «360», что причина всех трех происшествиях — человеческий фактор. Люди совершили серьезный проступок и решили скрыться. По его словам, неважно, на чем они ехали, — на самокате, велосипеде, мотоцикле или автомобиле.

Компания, предоставившая в аренду самокат, не виновата, что попался такой клиент. Единственное, что она могла сделать, — это технически ограничить скорость движения транспортного средства в определенных зонах, например, до 15 километров в час. Для движения в плотном потоке пешеходов это вполне достаточно Евгений Барабанов.

Барабанов отметил, что желательно следить за арендой самокатов: например, контролировать, чтобы маленькие дети не могли поехать, используя чужой аккаунт. Он добавил, что дети могут не знать, какие источники опасности окружают их при езде на электрическом самокате.

Директор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения Андрей Погребняк также отметил роль человеческого фактора в таких происшествиях. Он подчеркнул, что самокаты сейчас находятся вне правового поля, поскольку электросамокат не приравняли в законе к транспортному средству.

«ДТП нельзя зафиксировать и расследовать дальше. Такая правовая дырка позволяет избежать наказания», — добавил Погребняк.

Дискуссия вокруг самокатов

Самокатчики травмируют как других людей, так и себя, и таких случаев становиться все больше. Из-за этого в обществе развернулась серьезная дискуссия по регулированию модного средства передвижения. Чаще всего звучит предложение ограничить скорость самокатов, а также принять поправки в ПДД.

Но требования к самокатчикам сформулировать сложно, а уследить за их исполнением подавно. Угнаться за лихачем на самокате просто не будет возможности, а приставить сотрудника ГИБДД к тротуарам нереально и даже абсурдно.

Ключевая проблема в том, что непонятно, где они должны кататься. Стоит ли выделить для них место на тротуаре — и значит, будет риск для пешеходов, — или на проезжей части, где под угрозой окажутся уже самокатчики. Этот мобильный транспорт летом становится все популярнее, но российские города для него просто не оборудованы — нет выделенных линий вроде велосипедных.

Москва, например, собирается ограничить скорость самокатов в парках до 15 километров в час, но это не решит проблему и выглядит как полумера. Ведь больше всего травм получаются люди за пределами парков: на улицах и проезжей части.