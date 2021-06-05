Почти половина россиян поддержали ограничения для электросамокатов

Почти половина россиян (49%) поддержали идею введения ограничений для вождения самокатов и электросамокатов. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob, сообщил «Интерфакс».

Сторонники введения ограничений предложили ввести скоростной режим, выделить полосы движения, установить возрастные ограничения — не младше 14 лет, обязать носить защитную экипировку, в том числе шлем и перчатки. Также они считают необходимым выделить специальную категорию водительских прав с требованием проходить медицинскую комиссию и сдавать экзамен.

Основная масса сторонников введения ограничений — соотечественники старше 45 лет (58%).

В то же время почти каждый четвертый россиянин (23%) не считает нужным вводить подобного рода ограничения. Больше всего противников числится среди россиян в возрасте до 34 лет (36%).

Затруднились ответить 28% участников опроса.

SuperJob узнавал мнение жителей страны с 29 по 31 мая, на вопросы ответили 1600 респондентов старше 18 лет из 375 населенных пунктов во всех федеральных округах.

В последнее время разные общественные и политические деятели выдвигали инициативы по регулированию движения средств передвижения, как, например, электросамокаты.

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) 2 июня предложила ввести ограничения при их использовании из-за участившихся происшествий. Предлагается внести в ПДД отдельную главу о таких устройствах, ограничить скорость их передвижения и оснастить номерными знаками. А в комитете по транспорту и строительству Госдумы решили запретить езду по тротуарам в наушниках на электросамокатах, моноколесах и других подобных видах транспорта.