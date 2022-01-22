Жители Домны пошли отстреливать бездомных собак после гибели семилетней девочки

Жители читинского села Домна организованно пошли отстреливать бездомных собак в округе. Об этом сообщило издание «Чита.ру».

Утром 22 января стало известно, что семилетняя девочка погибла после нападения стаи бездомных собак в Домне.

Также в селе собрался стихийный митинг, жители потребовали от губернатора Забайкальского края Александра Осипова навести порядок и решить проблему с бродячими собаками.

Осипов пообещал, что работу обязательно проведут.

«Везде будем убирать. Мы уберем собак от детей. Сейчас надо понять, сколько бригад нужно, чтобы убрать всех животных», — сказал Осипов.

Собаки набросились на девочку в Домне, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», его поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.