04 января 2024, 03:57
Девять человек пострадали при пожаре в Чувашии
МЧС: девять человек госпитализировали с ожогами после пожара в Чувашии
Девять человек госпитализировали после пожара в частном жилом доме в Чувашии. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.
«В деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 квадратных метрах. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма», — уточнило ведомство.
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В больницу направили девять человек, в числе которых были три ребенка. Тушением огня занимались семь специалистов и три единицы ведомственной техники.
Ранее четыре человека погибли во время пожара в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Следственная группа устанавливает обстоятельства, при которых произошел пожар.
Сильное возгорание произошло 3 января в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительной версии, в жилом доме взорвался газ и начался пожар. Пока неизвестно, имеются ли пострадавшие.
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