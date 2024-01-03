Происшествия 03 января 2024, 07:44 Четыре человека погибли при пожаре в магаданском селе МЧС: жертвами пожара в селе в Магаданской области стали четыре человека МЧС России / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар произошел в ночь на 3 января в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Четыре человека погибли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. После ликвидации возгорания спасатели нашли тела четырех человек.

Реклама

Уточняется, что огонь уничтожил стены, кровлю дома и пристройку к нему на площади 18 квадратных метров. Следственная группа устанавливает обстоятельства, при которых произошел пожар.

Минувшей ночью также произошел пожар в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ, после чего началось возгорание.