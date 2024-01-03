Происшествия 03 января 2024, 01:37 Пожар вспыхнул после взрыва газа в Подмосковье Shot: газ взорвался в жилом доме в Одинцове Пресс-служба МЧС

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Сильное возгорание произошло в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительной версии, в жилом доме взорвался газ и начался пожар, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что за несколько километров от места пожара в Подмосковье виден густой черный столб дыма. На место приехали сотрудники МЧС.

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Официальной информации о происшествии и пострадавших не поступало. Сейчас все сведения уточняются.

Ранее в селе Лайково Одинцовского городского округа загорелся частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание тушили в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада».