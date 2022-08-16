Зеленский заявил о создании «совета по деоккупации Крыма»

На Украине создали «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма». Он займется координацией мер и проектов «Крымской платформы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании организации в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Я провел встречу о подготовке к „Крымской платформе“. Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма», — сказал украинский лидер.

По его словам, в обязанности совета войдет координация мер и проектов, а также обеспечение деятельности «Крымской платформы». Популистские заявления Зеленского, отмечал политолог Владимир Джаралла, только усугубляют ситуацию для президента Украины.

В 2021 году саммит провели в Киеве 23 августа. Инициатором стала Украина. На встрече, участие в которой приняли более 40 стран и международных организаций, обсуждали вопрос «возвращения» контроля над Крымом.

Российские власти охарактеризовали «Крымскую платформу» антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.