Дети отравились снегом в Москве. Из-за жжения им пришлось промыть желудки

Две восьмилетние девочки во время прогулки решили попробовать снег и почти сразу пожалели об этом. Животы заболели так, что пришлось вызывать скорую. Врачи промыли детям желудки, и сейчас с ними все в порядке.

«Дети пришли в школу после прогулки, и ребенок жаловался на жжение», — поделился источник «360».

Девочки гуляли на улице Красных Зорь в Москве. После того как о плохом самочувствии рассказала одна из них, другая также почувствовала жжение. При этом тошноты или каких-либо других симптомов у них не было. По словам детей, они попробовали снег на улице, на котором был красный перец.

Сотрудники школы вызвали скорую. Врачи промыли девочкам желудки, а позже родители забрали их домой. Отправлять в больницу детей не стали.

Одна из преподавательниц собрала снег в стакан там, где гуляли школьницы. Снег растаял и стал оранжевого цвета, но никакого запаха никто не почувствовал.